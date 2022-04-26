news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Религия
26 апреля 2022  19:42

Накануне Ураза-байрама в Казани временно закроют для посещений мечеть Кул Шариф

news_top_970_100

Вечером 1 мая в Казани закроют для посещений мечеть Кул Шариф. Это связано с проведением праздничного намаза к Ураза-байраму, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль».

Откроется мечеть на следующий день в 9 утра. Всех, кто планирует посетить Казанский Кремль, просят учитывать это при планировании маршрута.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в день празднования Ураза-байрама маршруты автобусов, проходящие рядом с мечетями, начнут работать с 5 утра.

#ураза-байрам #Кул Шариф
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100