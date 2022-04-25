В Уразу-байрам общественный транспорт Казани начнет работу с 5 утра

Для комфорта верующих в день Уразы-байрама маршруты казанского общественного транспорта, проходящие у мечетей города, начнут работу в 5 утра. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома Казани Ильнур Шакиров.

«Сегодня 24-й день священного для мусульман месяца Рамазан, на протяжении которого они соблюдают пост – уразу. По окончании поста верующих ожидает один из самых главных праздников в исламе – Ураза-байрам. В этом году он будет отмечаться 2 мая», – сообщил Шакиров.

По его словам, ДУМ РТ определило, что праздничные мероприятия в мечетях города стартуют в 6.30 утра с чтения Корана.

«В этот день проходящие через мечети маршруты общественного транспорта начнут работу в 5 часов утра. Правоохранителями будут предприняты меры для обеспечения общественного порядка и безопасности верующих», – резюмировал Ильнур Шакиров.

