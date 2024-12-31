Накануне Нового года бойцы СВО встретились со школьниками Арского района

В Нижнеметескинской средней школе Арского района накануне Нового года состоялась встреча с односельчанами, участниками СВО Равилем Саттаровым, Разилем Мингазовым и Динаром Гильмутдиновым. Все они являются выпускниками этого образовательного учреждения.

Бойцы поделились со школьниками мыслями о жизни, рассказали о подвигах российских военнослужащих, ответили на вопросы ребят.

Учащихся призвали любить спорт, расти смелыми, рассказали о любви к Родине, долге перед Отечеством, необходимости армейской службы. Дети слушали земляков с большим интересом, вниманием и уважением.

Директор школы Ильдар Гайнутдинов от имени коллектива выразил ребятам искренние пожелания. «Мы все желаем вам скорейшего возвращения домой с победой», — сказал он.

«Мы гордимся односельчанами, нашими учениками, которые защищают нашу страну. Желаем им здоровья. Мы все ждем мира и скорейшего возвращения наших ребят домой, к родным и близким! Когда есть такие отважные ребята, победа обязательно будет за нами!» — убеждена педагог-организатор Нижнеметескинской школы Халиса Сагдиева.

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