Накануне 8 Марта в Альметьевске прошла встреча с матерями и женами бойцов СВО

В преддверии Международного женского дня в Альметьевске состоялась встреча с матерями и женами погибших участников специальной военной операции в формате круглого стола. Участницы смогли задать вопросы и поделиться своими переживаниями. На многие волнующие темы им дали подробные разъяснения о мерах поддержки для военнослужащих и их семей.

Заместитель главы Альметьевского района Роза Афлятунова от имени руководителя исполкома района Гюзель Хабутдиновой пожелала женщинам веры, надежды и терпения в это непростое время.

Она напомнила, что в Альметьевском районе действуют меры поддержки для военнослужащих и их семей. Дети военнослужащих, уволенных со службы по инвалидности, могут бесплатно посещать детсады и получать бесплатное горячее питание в школах после 4-го класса.

Кроме того, дети военнослужащих могут участвовать в разных мероприятиях, утренниках и праздниках. Также предусмотрены сертификаты на покупки в интернет-магазине и новогодние подарки, которые предоставляет управление образования в школах и детсадах. Эти инициативы также распространяются на детей погибших участников СВО.

Также есть программа адаптации условий для проживания ветеранов с инвалидностью.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.