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СВО 22 февраля 2025 11:52

Накануне 23 Февраля в Альметьевске прошла встреча с участниками СВО

Накануне 23 Февраля в Альметьевске прошла встреча с участниками СВО

В преддверии Дня защитника Отечества в ДК «Нефтьче» города Альметьевска состоялась встреча замруководителя исполкома района Айдара Каюмова с участниками и ветеранами специальной военной операции, а также с отцами погибших бойцов.

Теплая и душевная беседа прошла за чашкой чая. Участники обсудили условия службы, бытовые вопросы и волнующие их проблемы. Айдар Каюмов уделил особое внимание вопросам поддержки семей военнослужащих и выяснил, какая помощь им необходима.

Особое место в разговоре заняла тема заботы о семьях павших героев. «Забота о семьях погибших военнослужащих – это святая обязанность», – отметил Каюмов.

Обращаясь к отцам бойцов, он выразил глубокие соболезнования и признательность: «Благодарим вас за воспитание таких сыновей, которые отдали свои жизни, защищая нашу Родину. Мужество и отвага ваших сыновей являются яркими примерами для подрастающего поколения».

Социальный координатор Екатерина Кузнецова рассказала о работе фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и мерах помощи семьям военнослужащих.

Военнослужащие подчеркнули важность сохранения памяти о героях и поблагодарили руководство района за уважительное отношение и оперативное реагирование на их просьбы.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

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#СВО #альметьевский район
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