Соцфонд напомнил татарстанцам о детских выплатах накануне 1 сентября

Накануне Дня знаний Социальный фонд России по Татарстану напомнил о выплатах, положенных семьям с детьми. Всего такими мерами поддержки в республике охвачены семьи более 259 тыс. ребят.

«Единое пособие получают в республике около 192 тыс. детей. Оно заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер соцподдержки: две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребёнка до трех лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам», — сообщили в пресс-службе фонда.

Для оформления единого пособия дети и родители должны являться гражданами России и постоянно проживать на территории нашей страны. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия, пояснили в ведомстве.

Ежемесячную выплату в связи с рождением либо усыновлением первого ребенка в республике получают родители более 10 тыс. детей. С этого года ее назначением занимается Социальный фонд России. Пособие назначается на детей, рожденных с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года.

«Пособие назначается, если среднедушевой размер дохода семьи менее двухкратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе. Размер выплаты равен величине прожиточного минимума для детей», — сообщили в пресс-службе Социального фонда России по Татарстану.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет получают родители более 52 тыс. детей из нашей республики. Ежемесячное пособие детям военнослужащих оформили родители тысячи ребят из республики. Выплаты из маткапитала на ребенка до трех лет получают родители 3,8 тыс. детей из Татарстана.

«Эта мера поддержки положена семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека без дополнительных требований к занятости или имуществу родителей», — уточнили в ведомстве.

С этого года выплата назначается с учетом нескольких изменений. Главным из них является то, что теперь средства положены на каждого ребенка до трёх лет, включая первенца. Раньше родители могли получить выплату только на второго ребенка.

«Еще одно изменение касается даты зачисления средств. С июня выплата доставляется всем семьям в один день — пятого числа каждого месяца. В эту дату родители получают средства за предыдущий месяц», — добавили в пресс-службе.

Для ее оформления семье нужно подать заявление в Социальный фонд. Сделать это можно в личном кабинете на портале «Госуслуги», на сайте СФР, а также в клиентской службе Социального фонда или МФЦ. Размер ежемесячных средств равен региональному прожиточному минимуму на детей. Выплаты из материнского капитала назначаются сроком на один год. После этого семьям необходимо вновь обратиться в Социальный фонд, чтобы продлить выплату. Получать меру поддержки можно в дополнение к единому пособию.

Напомним, что закон о введении единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка был подписан Президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2022 года.