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Происшествия 11 апреля 2024 09:57

НАК: В Нальчике уничтожены двое боевиков, планировавших диверсии и теракты

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Двое бандитов, планировавших диверсии и теракты, ликвидированы в пригороде Нальчика в ходе контртеррористической операции, сообщают в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«В результате проведения в пригороде Нальчика контртеррористической операции были нейтрализованы двое бандитов. По имеющимся данным, уничтоженные в ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории Республики», – указано в сообщении.

Ранее мы сообщали, что спецназ блокировал на территории садового товарищества в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики боевиков, причастных к террористической деятельности.

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