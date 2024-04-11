НАК: В Нальчике уничтожены двое боевиков, планировавших диверсии и теракты

Двое бандитов, планировавших диверсии и теракты, ликвидированы в пригороде Нальчика в ходе контртеррористической операции, сообщают в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«В результате проведения в пригороде Нальчика контртеррористической операции были нейтрализованы двое бандитов. По имеющимся данным, уничтоженные в ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории Республики», – указано в сообщении.

Ранее мы сообщали, что спецназ блокировал на территории садового товарищества в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики боевиков, причастных к террористической деятельности.