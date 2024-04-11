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НАК: В Нальчике уничтожены двое боевиков, планировавших диверсии и теракты
Двое бандитов, планировавших диверсии и теракты, ликвидированы в пригороде Нальчика в ходе контртеррористической операции, сообщают в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
«В результате проведения в пригороде Нальчика контртеррористической операции были нейтрализованы двое бандитов. По имеющимся данным, уничтоженные в ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории Республики», – указано в сообщении.
Ранее мы сообщали, что спецназ блокировал на территории садового товарищества в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики боевиков, причастных к террористической деятельности.
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