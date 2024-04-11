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Происшествия 11 апреля 2024 08:26

В пригороде Нальчика ФСБ заблокировала боевиков, стрелявших по силовикам

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Спецназ блокировал на территории садового товарищества в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики боевиков, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщают в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«В ходе проведения в Кабардино-Балкарской Республике органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик», – указано в сообщении.

В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В целях обеспечения безопасности граждан начальником регионального УФСБ введен режим контртеррористической операции (КТО).


#терроризм
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