НАК: С начала года в России предотвратили 172 теракта

В 2025 году в России предотвратили 172 теракта, в том числе 9 вооруженных нападений на образовательные организации, пишет ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Кроме того, с начала года задержано свыше 290 мигрантов и пресечена подготовка ими 18 терактов в местах массового пребывания людей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что украинские спецслужбы активизировали работу по вербовке подростков, в том числе и в Татарстане, для совершения диверсий и терактов. Эксперты обращают внимание родителей на то, что с подростком в семье должны быть выстроены доверительные отношения. В этом случае, если его попытаются завербовать, он обязательно расскажет об этом взрослым, которым доверяет, что даст возможность предотвратить трагедию.