news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 августа 2025 11:45

НАК: С начала года в России предотвратили 172 теракта

Читайте нас в
Телеграм

В 2025 году в России предотвратили 172 теракта, в том числе 9 вооруженных нападений на образовательные организации, пишет ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Кроме того, с начала года задержано свыше 290 мигрантов и пресечена подготовка ими 18 терактов в местах массового пребывания людей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что украинские спецслужбы активизировали работу по вербовке подростков, в том числе и в Татарстане, для совершения диверсий и терактов. Эксперты обращают внимание родителей на то, что с подростком в семье должны быть выстроены доверительные отношения. В этом случае, если его попытаются завербовать, он обязательно расскажет об этом взрослым, которым доверяет, что даст возможность предотвратить трагедию.

#теракт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

11 августа 2025
Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

11 августа 2025