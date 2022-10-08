Из-за ЧП на Крымском мосту готовится запуск паромной переправы через пролив

По автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста полностью ограничено движение из произошедшего ранее ЧП. Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок в сторону моста, подчеркнул врио министра транспорта региона Николай Лукашенко.

«[Сейчас] ведутся работы по возможному запуску паромной переправы», – сообщил он ТАСС.

Напомним, сегодня на Крымском мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда, очевидцы выкладывали в сеть кадры с пожаром. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы, причины происшествия пока не назывались.