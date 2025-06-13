«Найти себя после войны»: ветеран СВО из Челнов помогает бойцам вернуться к мирной жизни

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Тимур Нусратов из Набережных Челнов с позывным Япон – один из тех, кто прошел через самые тяжелые участки специальной военной операции и нашел в себе силы не только выжить, но и постараться помочь другим.

Сегодня он участник республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана», в рамках которой ветераны могут реализовать себя в гражданской жизни, в том числе на службе в органах власти и государственных компаниях.

Еще несколько лет назад Тимур мог только мечтать о том, чтобы проводить время с женой и двумя детьми. В 2023 году он командовал штурмовой группой в районе Кременной. Бой, в котором его ранило, был одним из самых тяжелых.

«По рации услышал, что ребята тяжелораненые там остались. Чтобы они не попали в плен, не погибли, принял решение вернуться. Смог сбить дрон, вытащить одного бойца… второго, увы, не получилось», – вспоминает он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Во время операции по спасению бойцов начался артобстрел. Тимур получил тяжелое минно-взрывное ранение: оказались повреждены глаз, легкое и рука. Несмотря на это, он пробежал несколько километров до своих. Чудом остался жив.

Вернувшись, ветеран не замкнулся, не ушел в себя. Он устроился на работу и нашел в себе силы помогать другим, кто, как и он, прошел через войну.

«Мне по душе патриотическое направление – работа с ребятишками, с ребятами, которые возвращаются с фронта. Хочется помочь тем, кто пока потерян, чтобы они знали, где себя найти, где себя реализовать», – говорит Тимур.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Помимо работы с ветеранами, он активно помогает бойцам на передовой. Сначала это были небольшие сборы для своих, теперь – помощь целым воинским частям. К этой деятельности подключилась вся семья.

«Сначала это были небольшие сборы своим ребятам. Сейчас все масштабировалось. Мы подключились всей семьей: фасуем, собираем, отвозим», – делится жена Дарья Нусратова.

«Мы собираем детскую гуманитарную помощь в Херсон (Херсонскую область – прим. Т-и). Я еду в первый раз», – говорит сын Алексей.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Для самого Тимура предстоящая поездка – уже третья, и он не собирается останавливаться.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что участник спецоперации Айдар Сайфутдинов вернулся в Набережные Челны.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее, в начале весны, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики к тому моменту на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.