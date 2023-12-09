Наиля Зиннатуллина: «При Путине и дальше будем преображать пространства от столиц до сел»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Руководитель Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина поделилась с «Татар-информом» мнением, как дальше будет преображаться Россия при поддержке Президента Владимира Путина.

По словам собеседницы агентства, города и села по всей стране меняются на глазах, становятся комфортнее и безопаснее. Ежегодно только в Республике Татарстан благоустраивается более 60 общественных пространств.

Наиля Зиннатуллина напомнила, что эти изменения происходят благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом.

«Надеемся, что при такой поддержке мы и дальше будем преображать и развивать общественные пространства от столиц до сел и деревень по всей стране», — выразила надежду руководитель Института развития городов Республики Татарстан.

Напомним, что Владимир Путин сообщил о решении выдвинуться на новый срок на церемонии по случаю Дня Героев Отечества, в ответ на вопрос, заданный спикером парламента ДНР Артемом Жогой. По его мнению, действующего Президента поддерживает «вся Россия».

Выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года.