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Наиля Зиннатуллина: «При Путине и дальше будем преображать пространства от столиц до сел»
Руководитель Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина поделилась с «Татар-информом» мнением, как дальше будет преображаться Россия при поддержке Президента Владимира Путина.
По словам собеседницы агентства, города и села по всей стране меняются на глазах, становятся комфортнее и безопаснее. Ежегодно только в Республике Татарстан благоустраивается более 60 общественных пространств.
Наиля Зиннатуллина напомнила, что эти изменения происходят благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом.
«Надеемся, что при такой поддержке мы и дальше будем преображать и развивать общественные пространства от столиц до сел и деревень по всей стране», — выразила надежду руководитель Института развития городов Республики Татарстан.
Напомним, что Владимир Путин сообщил о решении выдвинуться на новый срок на церемонии по случаю Дня Героев Отечества, в ответ на вопрос, заданный спикером парламента ДНР Артемом Жогой. По его мнению, действующего Президента поддерживает «вся Россия».
Выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года.
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