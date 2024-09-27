Наиля Зиннатуллина о послании Раиса РТ: Особое внимание уделим обновлению мемориалов

Директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина, комментируя Послание Раиса РТ Рустама Минниханова, выразила солидарность в том, что повышение качества жизни людей остается приоритетным направлением работы в республике. В беседе с «Татар-информом» она поделилась, какая работа будет проводиться Институтом в этом направлении.

«Программы по благоустройству и развитию комфортной среды будут продолжаться и расширяться. Это уже не просто парки и скверы, дворы, экотуризм. В ближайшее время мы сконцентрируемся в том числе на работе по созданию и реновации общественных пространств лечебных учреждений», — рассказала собеседница агентства.

Еще одной из важных задач Наиля Зиннатуллина назвала создание пляжей, которые должны открыть для людей возможности качественного и безопасного отдыха у воды.

«Рустам Нургалиевич особо подчеркнул, что следующий год будет посвящен защитникам Отечества. Конечно, это особенно актуально в год 80-летия Победы. Работая с общественными пространствами, мы будем уделять особенное внимание обновлению мемориалов, памятников и бюстов, посвященных нашим героям», — подчеркнула директор Института развития городов Татарстана.

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с традиционным Посланием парламенту в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. На заседание помимо депутатов были приглашены представители государственных и муниципальных органов власти, руководители предприятий, учреждений и многие другие. Общее количество приглашенных — 670 человек.