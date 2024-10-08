Наиль Валеев о новой книге: Теперь историю советской литературы надо переписывать

В Национальной библиотеке Татарстана прошла презентация новой книги члена Академии наук РТ, профессора Казанского федерального университета Наиля Валеева «Борис Пастернак в Чистополе. К истокам романа „Доктор Живаго“».

«Исследование, которое имеет мировое значение. Я надеюсь, мы это ощутим через короткое время. Как всегда, Наиль Мансурович нашел правильное применение своим силам. Можно отдельно говорить про Елабугу и про Чистополь, но я отдельно должен сказать, что это человек, который документально подтверждает всё, что у него написано», — сказал в приветственном слове президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

В дни, когда, по словам Валеева, БРИКС шагает по стране, в зале Национальной библиотеки собралось много почетных гостей: главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, директор Казанского научного центра РАН Алексей Калачев, заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин. Работа уже была представлена ранее, в день 75-летнего юбилея Валеева. Сегодня книгу презентовали публично.

«Цель любой книги донести до читателя информацию. Мне было просто досадно, что историю создания романа „Доктор Живаго“ все пастернаковеды страны и мира начинают с осени 1945 года в Москве. А я прекрасно знаю, что в марте 1942-го в Чистополе Борис Пастернак пишет письма Корнею Чуковскому, Всеволоду Иванову, своей первой жене [Евгении Пастернак] о том, что он начал работу над своей прозой», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» Наиль Валеев.

«В стол, куда угодно. Но я буду работать над этой книгой, пусть неразрешенной», — процитировал Пастернака литературовед. Тому, что Пастернак начал свою работу над своим романом именно в Чистополе, существует масса свидетельств, подчеркнул Валеев.

Прототипом главного героя стал доктор Дмитрий Авдеев и двое его сыновей. Оба кандидаты наук — один исторических, другой биологических. «Образованнейшие люди своего времени», — заметил Валеев.

Многим был интересен этот материал — Константину Федину, Константину Треневу, Леониду Леонову. Но после прочтения пьесы Пастернака «На этом свете», поняв, какой может быть реакция властей, они убедили автора сжечь ее, как Николай Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». Из этой пьесы остались только два фрагмента, которые в переработанном виде потом вошли в роман, отметил Валеев.

«Вот оно — предвестие романа, даже главные герои. Я постарался объяснить читателю — вот прототипы, вот земля, вот Пастернак, который мечтает остаться жить в Чистополе. Либо Оксфорд, либо Чистополь — два города есть на белом свете, где бы он хотел жить», — отметил филолог.

Теперь историю создания романа, за который впоследствии его создатель был удостоен Нобелевской премии, и историю советской литературы военных лет нужно переписывать, уверен Валеев. Чистопольский период выпал из истории советской литературы, а ведь в этом городе в течение двух лет проживало 200 писателей. Население Чистополя к 1941 году составляло около 25 тыс. человек. После эвакуации это число увеличилось вдвое. Этому отчасти посвящено предыдущее исследование Валеева — «Чистополь литературный».

«Проза Пастернака воодушевляет и вдохновляет. Сегодня мы имеем дело не просто с историей романа, а с научным исследованием», — констатировала в своем выступлении Лейла Фазлеева.