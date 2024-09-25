В Академии наук РТ к юбилею Наиля Валеева провели научную конференцию

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

В Академии наук РТ проходит научно-практическая конференция «Высокое служение Отечеству», посвященное 75-летнему юбилею дейсвтительного члена АН РТ, профессора Наиля Валеева.

«Еще в 1980-х годах Наиль Валеев вел насыщенную краеведческую работу, поднимал востребованные среди читателей темы, публиковал исторические материалы о Елабуге и Чистополе, благодаря которым малые исторические города стали объектом внимания всей страны», — подчеркнул в своем поздравлении президент АН РТ Рифкат Минниханов.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Как отметил Минниханов, Валеев является признанным знатоком и автором фундаментальных работ по истории Чистополя. Он провел и проводит большую работу в области сохранения объектов культурного наследия этого города. Одна из его последних работ посвящена жизни писателя Бориса Пастернака в Чистополе и истокам знаменитого романа «Доктор Живаго».

«Единственный недостаток Наиля Валеева — Пастернаковские чтения проходят не в Чистополе, а в Менделеевске. Но и там чтения проводятся на высоком уровне», — отшутился Рифкат Минниханов.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

«Беспокойный, настойчивый, своенравный, прямолинейный человек, который никогда не пытался никому понравится», — такой образ ученого предстал у заместителя Председателя Госсовета РТ Марата Ахметова, когда он познакомился с биографией Наиля Валеева.

Труд Валеева, посвященный Борису Пастернаку, одно из самых значительных достижений академика. Он всегда уделял огромное внимание писателям, чья жизнь была связана с Чистополем: Борис Пастернак, Анна Ахматова, Арсений Тарковский, Константин Паустовский и многие другие.

«Если бы Борис Пастернак не попал после войны в Чистополь, не познакомился с доктором Дмитрием Авдеевым, его нобелевского романа "Доктор Живаго" не появилось», — отметил Марат Ахметов.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

В свое время Валеев был ректором Елабужского государственного педуниверситета, министром образования РТ.

«Его труды являются настольными книгами каждого ученого, его вклад в систему образования и науку… Он просто великий. Наиль Валеев чтит память о своей малой родине. Чистополь является одним из туристических центров Татарстана, и во многом это его заслуга», — рассказала директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Эльмира Галимова.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Несмотря на возраст Наиль Валеев до сих пор соблюдает свой рабочий график. Ежедневно он продолжает раскрывать литературную сторону Чистополя, но иногда город может открыться с неожиданной стороны.

«Сейчас я готовлю книгу, она пока не вышла. Книга посвящена особо опасным государственным преступникам в чистопольской тюрьме. Диссидентов — более ста имен. Также книга о советских писателях во времена эвакуации в Чистополье в 1941 году. Планов очень много», — поделился со СМИ сам Наиль Мансуров.

Помимо конференции, где выступят академики РАН Алексей Сиренов, Александр Куделин, а также представители казанского филиала РАН и АН РТ, в здании Академии наук РТ подготовлена выставка-ретроспектива научной деятельности Наиля Валеева.