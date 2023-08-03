Мэр Челнов провел десятую встречу с бойцами, вернувшимися в отпуск из зоны СВО

Сегодня мэр Челнов Наиль Магдеев встретился с военнослужащими, находящими в кратковременном отпуске. Это уже десятая встреча, которую проводит градоначальник с земляками, выполняющими воинский долг в зоне СВО.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Мэр напомнил военнослужащим о данном ими при отправке обещании вернуться живыми и здоровыми и выразил надежду, что это обещание будет выполнено.

«У каждого из вас есть родные, близкие, дети, мамы, папы. Каждого, кто находится в зоне СВО, мы знаем. Вы дороги всем нам — и вы сами, и ваши семьи», — сказал глава города.

Говоря о мерах поддержки семей бойцов, Магдеев сообщил, что на питание детей участников СВО, а также детей с инвалидностью, из многодетных семей из городского бюджета будет выделено 24 млн рублей.

Бойцы поблагодарили за постоянную помощь и поддержку, которую они ощущают и на передовой, и дома.

«Спасибо за гуманитарную помощь. Всего хватает. Поддержка очень хорошая», — говорит военнослужащий с позывным «Тайсон».

«Моя мама на инвалидности 3-й группы. Но соцработники города постоянно помогают ей», — поделился боец с позывным «Отец».

Каждый военнослужащий по окончании встречи получил от администрации города вещмешки с предметами первой необходимости и сапоги.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.