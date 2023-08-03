Челны выделят 24 млн рублей на бесплатное питание детей бойцов СВО

В Набережных Челнах 24 млн рублей будут направлены на бесплатное питание детей участников спецоперации, детей с инвалидностью, а также детей из многодетных семей. Данные средства будут выделены из городского бюджета Автограда. Об этом на заседании Горсовета сообщила начальник управления финансов исполкома Светлана Мулюкова.

Мэр Наиль Магдеев добавил, что в этом году за парты сядут 837 челнинских детей, чьи отцы выполняют воинский долг. Речь не только про первоклассников, а в целом об учениках разных классов.

Поддержка семей военнослужащих в Челнах ведется на постоянной основе, напомнил он.

«Сейчас 837 детей военнослужащих СВО собираются идти в школу, к 1 сентября окажем материальную поддержку, чтобы семьи военнослужащих могли достойно собрать школьников. Поддержка будет оказана ребятам с 1-й по 11-й класс дополнительно к той, которую мы централизованно оказываем семьям военнослужащих», — заверил руководитель города.

Также Наиль Магдеев добавил, что сегодня состоится десятая по счету встреча с военнослужащими, пришедшими в отпуск, для общения, обмена мнением, помощи в житейских вопросах.

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