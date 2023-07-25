Наиль Магдеев встретил из роддома новорожденных детей участников СВО

В Камском детском перинатальном центре мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретил две семьи челнинских военнослужащих, у которых родились дочери. Об этом градоначальник рассказал в своем телеграм-канале.

«Сегодня встречали новорожденных девочек, которые родились в семьях наших военнослужащих. На свет появились Мия Малюткина и Сылу Хазеева. Их отцы выполняют задачи в ходе специальной военной операции. Поздравил семьи Малюткиных и Хазеевых с долгожданным событием и вручил каждой маме по 100 тыс. рублей и подарки. Желаю счастья и здоровья!» — пожелал глава города.

К поздравлениям присоединились коллеги Наиля Магдеева, депутаты Госсовета и Горсовета.

Первой прошла торжественная выписка семьи Малюткиных — мамы Ирины и дочки Мии. На встречу в роддом приехали глава семейства Денис. Мия — второй ребенок в семье Малюткиных. В семье уже подрастает сын Максим — будущий первоклассник. Он очень рад появлению сестренки.

Долгожданное событие произошло и в семье военнослужащего Ленара Хазеева. Его супруга Миляуша родила дочку Сылу. Имя означает «красивая». Ее старшая сестра Сафира для всех присутствующих сделала сюрприз — прочитала авторский стих про мэра Наиля Магдеева.