Наиль Магдеев протестировал новые «НЕФАЗы» в Челнах

В Набережных Челнах новые автобусы марки «НЕФАЗ» вышли на маршруты. Мэр Автограда Наиль Магдеев в числе остальных пассажиров прокатился на транспортном средстве, а впечатлениями от поездки поделился в своем Telegram-канале.

Перевозка пассажиров осуществлялась по маршруту: остановка «Мясокомбинат» — проспект Московский — остановка «Корпорация Хайер».

«Сегодня ранним утром проверил работу городского автобусного маршрута №3. С 14 июля муниципальное предприятие „Горкоммунхоз“ приступило к перевозке пассажиров на новых городских маршрутах №2 и 3. Сейчас здесь работают автобусы большой вместимости марки „НЕФАЗ“. Они удобные и комфортные. Будем и дальше работать по улучшению автобусного движения в нашем городе!» — отметил мэр Челнов.

Кроме того, Наиль Магдеев поинтересовался настроением водителя, а также передал привет горожанам.

Ранее, 5 июля, КАМАЗ передал Набережным Челнам партию новых автобусов. Средства на приобретение автобусов в сумме 299 млн 837 тыс. рублей были направлены из городского бюджета. В автопарк города поступили автобусы модели «НЕФАЗ-5299-40-52» синего цвета. Эта модель эксплуатируется по всей России.