Наиль Магдеев: Средняя зарплата в Челнах составляет 53 тыс. рублей

По итогам первого полугодия размер средней заработной платы в Набережных Челнах составил более 53 тыс. рублей. Об этом на аппаратном совещании в Автограде сообщил мэр города Наиль Магдеев.

«Уровень заработной платы по итогам полугодия ушел за 53 тысячи рублей. Цифры и факты — вещь упрямая. С этой заработной платы мы получаем налоги в городской бюджет», — отметил градоначальник.

«Можно спорить или нет. Предприятия не с воздуха выплачивают 13%, а с каждого рубля из зарплаты. Поэтому мы видим: идет рост платежей, в том числе реальных выплат заработных плат по городу», — отметил он.

Ранее Магдеев рассказал о вакансиях в Челнах с зарплатой выше 300 тыс. рублей, о чем сообщал «Татар-информ».