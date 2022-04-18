Магдеев рассказал о вакансиях в Челнах с зарплатой выше 300 тыс. рублей

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании в мэрии рассказал о вакансиях в городе, где соискателям обещают заработную плату в размере от 100 и 300 тыс. рублей.

«Я подчеркиваю, что в городе работа есть. Свыше 100 тыс. рублей обещают программистам, умеющим работать в программе 1С. Неплохая зарплата более 100 тыс. рублей. Но один нюанс только есть — нужно встать с дивана, оторваться от компьютера, пойти учиться и получать достойную зарплату. Самое трудное — встать с дивана. Тот, кто хочет достойно жить, есть возможность! Еще одна компания — „Джава“ — предлагает работу с зарплатой выше 300 тыс. рублей. Еще раз говорю: рецепт один — воздух пинать не нужно, сотрясать его тоже не надо. Встать пораньше, в шесть утра, и учиться всему, что востребовано», — отметил Магдеев.

Директор Центра занятости Татьяна Быданова рассказала, что в кадровый центр в поисках работы обратились 1695 соискателей, 1183 человека имеют статус безработного. Уровень безработицы составляет 0,42%, по РТ данный показатель составляет 0,53%.

В банке данных кадрового центра имеется 5627 вакансий, 1538 предприятий зарегистрированы на портале «Работа в России». С начала года на пособие по безработице израсходовано 22 млн 926 тыс. рублей, трудоустроено 909 человек.

«Продолжаем заниматься вопросом трудоустройства вынужденных переселенцев из Мариуполя. Мы провели ярмарки 8 и 13 апреля. Практически все желающие получили направления на работу. Ждем, когда они получат свидетельства о предоставлении временного убежища, и предприятия готовы оформлять их на работу», — сообщила Быданова.