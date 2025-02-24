Наиль Магдеев представил коллегам нового главного эколога Челнов

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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании представил нового начальника Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана – Вильсура Мингазова, который был назначен на эту должность с 14 февраля.

«Мы хорошо его знаем. Он долгое время работал в правоохранительных органах, а затем возглавил муниципальные учреждения города. Он зарекомендовал себя с положительной стороны», — отметил мэр.

«Желаем вам успехов на новой должности. Вы обладаете необходимой подготовкой, хорошо знакомы с городом, и уверены, что ваши профессиональные качества помогут вам продолжить успешную работу», — добавил градоначальник.

Вильсур Мингазов родился 25 ноября 1979 года в Мензелинском районе Татарстана. В 1998 году он окончил Уфимский юридический институт МВД России, получив специальность юриста, а в 2006 году — Камскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «Финансы и кредит».

Ранее Вильсур Мингазов служил в УВД Набережных Челнов, занимал руководящие должности в МУП УК «Центральный», конно-спортивной школе «ТУЛПАР» имени Р. Хамадеева и ООО УК «Центральный».