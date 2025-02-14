Начальником Прикамского управления Минэкологии РТ назначен Вильсур Мингазов

Вильсур Мингазов (в центре) Фото: eco.tatarstan.ru

С 14 февраля на должность начальника Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана назначен Вильсур Мингазов. Глава профильного ведомства республики Александр Шадриков сегодня представил сотрудникам управления нового руководителя.

Вильсур Мингазов родился 25 ноября 1979 года в Мензелинском районе Татарстана. Окончил в 1998 году Уфимский юридический институт МВД РФ по специальности юрист, в 2006 году – Камскую государственную инженерно-экономическую академию по направлению финансы и кредит.

«Вильсур Мингазов ранее служил в УВД Набережных Челнов, занимал руководящие должности в МУП УК «Центральный», конно-спортивной школе «ТУЛПАР» им. Р.Хамадеева, ООО УК «Центральный»», – рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ.

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков пожелал руководителю успехов на новом месте работы.