Наиль Магдеев поздравил семью бойца СВО с рождением сына

В Набережных Челнах состоялась торжественная выписка из перинатального центра семьи участника СВО. У Алексея и Алины Таболиных родился сын, которого назвали Тимофеем.

Поздравить молодых родителей с пополнением приехал мэр города Наиль Магдеев. От имени Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и мэрии семье вручили подарки: 100 тысяч рублей, комплект для новорожденного и развивающий набор для старшего сына.

Глава семейства Алексей Таболин находится в зоне специальной военной операции, мужественно и достойно выполняет воинский долг.

За выпиской супруги и сына он наблюдал по видеосвязи.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.