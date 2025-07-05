Наиль Магдеев поблагодарил москвичей за гостеприимство на Сабантуе в «Коломенском»

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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на Московском Сабантуе отметил значимость праздника для всего Татарстана и поблагодарил москвичей за теплый прием. Город «КАМАЗов» традиционно представляет республику на майдане в «Коломенском» и делает это с большой ответственностью.

«Город Набережные Челны – родина легендарных «КАМАЗов» – уже более десяти лет с большой честью и ответственностью представляет Татарстан на Сабантуе в Москве», – отметил мэр.

Он поблагодарил руководство Москвы и лично мэра столицы за возможность представить культуру и традиции Татарстана на одной из лучших площадок города.

«От имени полумиллионного Автограда хочу выразить искренние слова благодарности мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за возможность провести наш национальный праздник на одной из лучших площадок столицы – в музее-заповеднике «Коломенское». Спасибо москвичам за дружбу, за поддержку, за теплый прием», – сказал Магдеев.

Мэр также отметил, что делегация из Челнов всегда приезжает в Москву с открытым сердцем и готовностью делиться своим культурным наследием.

«Мы всегда приезжаем в Москву с хорошим настроением и открытым сердцем. Спасибо за возможность показать богатство нашей культуры и за ваше неизменное гостеприимство!» – добавил он.

В 2025-м Сабантуй в Москве посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Он проходит уже в 37-й раз, собирая сотни тысяч гостей со всего мира.