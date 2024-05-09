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Мой герой - моя семья 9 мая 2024 21:56

Наиль Магдеев о воевавших за Победу: «Мой дядя погиб в 19 лет под Воронежем»

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В День Победы мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поделился с «Татар-информом» воспоминаниями о своем дяде, погибшем Великой Отечественной войне. Таким образом руководитель Автограда присоединился к патриотической акции «Мой Герой — моя семья».

«Мой дядя, старший брат моего отца, Магдеев Фоат Ханифович. Служил в 160-й танковой бригаде, в 352-м батальоне, в звании сержанта. К сожалению, он погиб в 19 лет в июле 1942 года под Воронежем», — рассказал мэр.

В Татарстане завершается онлайн-флешмоб ко Дню Победы, в рамках которого жители республики делились в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте».

К флешмобу еще можно присоединиться — для этого нужно опубликовать посты, посвященные вашим родственникам — участникам Великой Отечественной войны, военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.

Фотографии предоставлены Наилем Магдеевым.

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#мой герой - моя семья
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