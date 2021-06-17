Наиль Магдеев: Место строительства горбольницы №5 утвердит Минздрав РТ

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что место расположения нового здания городской больницы №5 будет озвучено, когда его утвердит Министерство здравоохранения РТ. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ» на стройплощадке инфекционной больницы.

Магдеев подчеркнул значимость объекта для Челнов. «В многопрофильную больницу ежегодно обращаются более 25 тыс. больных, оказывается помощь по 18 профилям. При этом много лет больница располагается в здании бывшего общежития. Это ненормально», — отметил руководитель.

Основное требование, которое предъявляется к будущему месту строительства, — это транспортная доступность, заявил Магдеев.

Накануне мэр Челнов сделал вторую прививку от Covid-19 и порекомендовал населению как можно быстрее пройти вакцинацию.