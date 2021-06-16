Наиль Магдеев рассказал об ощущениях после второй прививки от Covid-19

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сегодня привился вторым компонентом вакцины против коронавируса Covid-19. Своими ощущениями он поделился с журналистами во время осмотра корпуса инфекционной больницы, где проходит капитальный ремонт.

«Полтора часа после укола была слабость. Сейчас уже всё в норме. Вновь в строю. Всем горожанам советую последовать моему примеру», — заявил глава города.

Магдеев напомнил, что в связи с нарастающей волной Covid-19 в Москве и других регионах России ужесточаются санитарно-эпидеомологические ограничения. Они могут быть введены и в Татарстане, так как есть опасение, что эта волна докатится до республики.

«Не надо ждать, когда вы окажетесь в инфекционной больнице. Здесь ничего хорошего нет. Все, кто сюда попадали, говорят: „Лучше бы я вакцинировался“. Все мы крепки задним умом. Но лучше всё делать вовремя. Тем более через месяц начнется вакцинация против гриппа. А две прививки одновременно делать нельзя. У непривитых остался месяц на антикоронавирусные процедуры. Торопитесь!» — подчеркнул Магдеев.

В Набережных Челнах первым компонентом вакцины от коронавируса привились 52 940 человек, вторым — 40 946.