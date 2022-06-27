Минниханов и глава представительства Haier в РФ обсудили реализацию проектов в Челнах

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой представительства Haier в России Людмилой Романовой. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

«Стороны обсудили вопросы реализации проектов Haier на территории Набережных Челнов», — рассказали в пресс-службе руководителя республики.

Компания продолжает развивать индустриальный парк: на его территории сейчас функционируют завод стиральных машин, завод бытовой техники и склад готовой продукции. В прошлом году стартовало строительство еще двух заводов - штампованных изделий и по производству холодильного и морозильного оборудования, — и общежития для сотрудников.