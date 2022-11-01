Наиль Дунаев будет похоронен на кладбище «Курган» в Казани

В фойе театра Камала в Казани проходит церемония прощания с народным артистом Татарстана, одним из легендарных щепкинцев Наилем Дунаевым.

«Пусть звезда его на сцене и погасла, но в душе народа он будет жить долго», — сказал заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов. Он заявил, что будет работать с телевидением, чтобы популяризировать творчество артиста.

С прощальной речью на панихиде выступили ветераны театра Равиль Шарафеев, Ренат Тазетдинов, Азгар Шакиров, Наиля Гараева.

«Мы оказались долгожителями. Сегодня провожаем нашего однокурсника, который отличался среди нас самым крепким здоровьем. Значит, дошла очередь до могучих дубов. Прощай, Коля», — сказал Равиль Шарафеев.

Наиль (Николай) Дунаев будет похоронен на кладбище «Курган» в Казани.

Артист скончался вчера на 86-м году жизни, о чем сообщал «Татар-информ».