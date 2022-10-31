Стала известна дата прощания с народным артистом Татарстана Наилем Дунаевым
На 86-году жизни скончался заслуженный артист России, народный артист Татарстана Наиль Дунаев. Гражданская панихида состоится во вторник, 1 ноября, в 10.00 в татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала, сообщает пресс-служба театра. Причины смерти не уточняются.
«Коллектив Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойного. Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», – говорится в сообщении.