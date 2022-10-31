Стала известна дата прощания с народным артистом Татарстана Наилем Дунаевым

На 86-году жизни скончался заслуженный артист России, народный артист Татарстана Наиль Дунаев. Гражданская панихида состоится во вторник, 1 ноября, в 10.00 в татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала, сообщает пресс-служба театра. Причины смерти не уточняются.

«Коллектив Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойного. Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», – говорится в сообщении.

Дунаев Николай Иванович (Наиль Дунаев) родился 3 мая 1937 года в деревне Ахметьево Заинского района Татарстана. В 1961 году окончил Высшее театральное училище им. М.Щепкина в Москве и был принят в труппу Татарского академического театра. Ведущий многоплановый актер. Мягкой, теплой творческой индивидуальности Дунаева была присуща внутренняя психологическая наполненность, жизненная убедительность. Наряду со сценической деятельностью занимался переводами, преподавал актерское мастерство в Казанском университете культуры и искусств.