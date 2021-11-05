Найдены останки всех погибших при крушении Ан-12 под Иркутском

Под Иркутском, где 3 ноября разбился самолет Ан-12, обнаружены останки девяти погибших. Об этом, ссылаясь на экстренные службы, сообщает РИА Новости.

«В Иркутском областном бюро судмедэкспертизы подтверждено обнаружение тел и останков всех девяти погибших», — сказал собеседник агентства.

Также в районе крушения найден второй черный ящик.

Ан-12 принадлежал белорусской компании «Гродноавиа». Он пропал с радаров, возвращаясь аэропорт после доставки грузов на Чукотку. Позднее обломки воздушного судна были найдены в районе поселка Пивовариха.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что до окончания расследования в Беларуси приостановили эксплуатацию таких самолетов.