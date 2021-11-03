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Общество
3 ноября 2021  19:36

В Беларуси приостановили эксплуатацию Ан-12 после трагедии под Иркутском

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В Беларуси приостановлена эксплуатация самолетов Ан-12. Меры будут действовать до окончания расследования причин трагедии под Иркутском. Об этом рассказал сегодня директор департамента по авиации Минтранса страны Артем Сикорский.

«Департаментом по авиации принято решение до окончания расследования приостановить коммерческую эксплуатацию самолетов Ан-12 белорусской авиации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минтранса Беларуси.

По словам Сикорского, причины крушения самолета будут сообщены специальной комиссией.

Трагедия с бортом белорусской компании «Гродно» произошла сегодня. Самолет, перевозивший продукты на Чукотку, исчез с радаров во время возвращения в аэропорт. Позднее воздушное судно было найдено в районе поселка Пивовариха. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации самолета.

#беларусь #упал самолет #Иркутск
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