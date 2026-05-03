Найдено тело еще одного рыбака, пропавшего на реке Ик в Татарстане

Найдено тело еще одного рыбака, пропавшего на реки Ик в Мензелинском районе Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ. Тело 39-летнего мужчины обнаружили недалеко от села Дусай-Кичу Ик на расстоянии 1100 метров от берега.

Напомним, двое мужчин пропали 17 апреля во время рыбалки. В ходе поисков возле села Дусай-Кичу спасатели обнаружили лодку пропавших рыбаков. Затем на расстоянии 800 метров от берега, на глубине в метр водолазы нашли тело 37-летнего мужчины.