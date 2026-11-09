В Татарстане нашли городище пьяноборской культуры и клад бронзовых изделий

Фото предоставлено ООО «Археология Восточно-Европейской равнины»

На мысу правого берега реки Бизякинки около села Татарский Сарсаз Менделеевского района Татарстана в ходе археологической разведки исследователи обнаружили ранее неизвестный памятник истории. Городище получило название Татарский Сарсаз I, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Фото предоставлено ООО «Археология Восточно-Европейской равнины»

Городище относится к эпохе раннего железного века – оно датируется II – началом III века нашей эры. Населяли его представители пьяноборской культурно-исторической общности. Поселение площадью около одного гектара занимает мыс высотой 12–13 метров над рекой, защищенный валом и рвом.

Главной находкой ученых стал клад бронзовых изделий, включающий нагрудные пластины, накладки-застежки и бляхи с остатками кожаных ремней, а также стеклянные бусы. Кроме того, археологами найдены керамика, наконечники стрел, кости животных.

Фото предоставлено ООО «Археология Восточно-Европейской равнины»

Все материалы направлены в Комитет РТ по охране ОКН для постановки памятника на государственную охрану.

Пьяноборская культурно-историческая общность (культура) существовала с II веке до нашей эры по II–IV века нашей эры в Нижнем Прикамье и по реке Вятке. Возникла на месте распавшейся ананьинской культурно-исторической общности, от которой, впрочем, отделена хиатусом (хронологическим промежутком). Культуру отличали широкие торговые связи, в том числе – со средиземноморским миром.

Фото предоставлено ООО «Археология Восточно-Европейской равнины»

Традиционно археологи связывали пьяноборскую культуру с предками удмуртов. Кроме того, пьяноборцы повлияли на формирование культуры рязано-окских могильников, потомки представителей которой приняли участие в складывании мордовских этносов.