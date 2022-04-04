Карточный фокус: три способа для покупок и расчетов за границей в обход санкций Запада

Международные платежные системы MasterCard и Visa перестали обслуживать российские банковские карты. Это никак не повлияло на расчеты по ним в нашей стране за исключением некоторых функций. Каким образом можно оплачивать покупки на иностранных маркетплейсах и рассчитываться за рубежом - в обзоре «Татар-информа».

MasterCard и Visa в числе первых заявили об уходе из России. Они отключили карточки от своих систем, но коллапса не случилось Фото: pexels.com

Системы ушли, карты остались

После начала спецоперации на Украине MasterCard и Visa в числе первых заявили об уходе из России. Они отключили карточки от своих систем, но коллапса не случилось. Дело в том, что расчеты давно проводятся на базе Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

Все «иностранные» карты продолжат работать до истечения срока действия. А многие банки сообщили, что автоматически продлили его на длительный период, например, до 2030 года. В таком случае перевыпускать карту, даже если закончится срок действия, не нужно.

В России можно пользоваться ими, как и раньше: оплачивать покупки в магазинах, снимать наличные, проводить другие операции в банкоматах, переводить деньги по номеру карты и телефона, расплачиваться в российских интернет-магазинах.

Но есть нюансы. Такие карты не будут приниматься за рубежом, нельзя расплатиться ими в иностранных интернет-магазинах. Также прекратили обслуживание карт сервисы ApplePay и GooglePay, теперь нельзя платить с использованием технологии NFC («ближняя бесконтактная связь»), то есть приложив телефон к терминалу, например, в магазине или транспорте.

Перестали работать Apple Pay и Google Pay. Как альтернативный вариант продвигается отечественная разработка СБПэй. На начало марта такую услугу предоставляли 4 банка, сейчас – более 60. Банк России прогнозирует, что в ближайшие недели уже большинство кредитных организацией оповестят клиентов об СБПэй.

Это тоже технология бесконтактной оплаты с телефона. Но работает она по иным принципам. В рознице – по QR-коду, но для этого и у продавца должен быть соответствующий терминал. В онайлан-магазинах заплатить можно будет, нажав специальную кнопку на сайте. Тут вообще не нужны карты – платежи проводятся прямо с банковского счета. По сути к системе быстрых платежей (по которой мы переводим деньги друг другу по номеру телефона) подключили возможность мобильной оплаты.

Способов, как вернуть привычные сервисы для пользования ими за рубежом или покупки товаров в иностранных онлайн-магазинах много, начиная от традиционных до крипторасчетов. Одни будут быстрыми и бесплатными, другие – долгими и дорогими. Приведем основные.

На 1 марта текущего года в Татарстане было выпущено 2,864 млн карт «Мир» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Турцию – с «Миром»

Первый способ – обзавестись картой «Мир» и MirPay. К функционалу «просто оплатить картой» в таком случае добавится технология NFC. То есть ей можно будет платить, вновь, не доставая карту, прямо с телефона, уже привычным многим способом.

Еще один бонус – ими можно платить за границей и снимать деньги в банкоматах в Турции, Армении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Казахстана, Вьетнама, ОАЭ, Кипра, а также Южной Осетии и Абхазии. Правда, терминал или устройство должно быть подключенным к системе – на нем должно быть соответствующее обозначение.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) «Татар-информу» сообщили, что на 1 марта текущего года в Татарстане было выпущено 2,864 млн карт «Мир». За год, по сравнению с мартом прошлого года, их количество выросло на 16%. «С января по 1 марта 2022 года в Татарстане выдано порядка 50 тысяч национальных карт», - рассказали в пресс-службе.

Более оперативных данных по региону нет. Однако российские банки зафиксировали рост выпуска национальных платежных карт «Мир» с 24 февраля на фоне введения санкций против российских банков.

«Спрос на выпуск карт «Мир» связан в первую очередь с восприятием национальной системы платежных карт (НСПК) как стабильного национального бренда, работающего на собственной инфраструктуре Банка России», — считает руководитель направления исследований центра «Сколково РЭШ» Егор Кривошея.

По его словам, в прошлом году более половины россиян (52%) владели картой «Мир», теперь можно ожидать, что их доля на рынке существенно возрастет.

Интересно, что и СПФС и карта «Мир» создавались в 2014 году после введения санкций из-за присоединения Россией Крыма как раз на случай отключения карт международных платежных систем.

«Китайский пластик» принимают в 180 странах мира Фото: banki.ru

Китайский попутчик

Без покупок товаров на популярном китайском маркетплейсе или услуг знаменитого американского видеохостига можно обойтись. Но иногда покупки на зарубежных торговых площадках могут быть критически важными. К примеру, для бизнесменов, которые закупают товар или творческих бюро, которые работают с лицензионными программами по подписке – после ее окончания картами, выпущенными в России, расплатиться будет уже нельзя. В таком случае выручат китайские технологии. Второй способ – оформить карту с системой UnionPay.

«Китайский пластик» принимают в 180 странах мира, так что с ней можно отправиться и в более широкий круг стран, чем те, что ограничены «Миром». Правда, здесь так же придется искать на терминалах и банкоматах соответствующий бренд.

У жителей России в марте возник очень большой интерес к таким картам. Ажиотаж ожидаемо привел к росту цен на тарифы.

Карту UnionPay можно оформить и в Татарстане в ряде банков. Так, в филиале российского банка, специализирующегося на поддержке АПК, корреспонденту «Татар-информа» сообщили, что у них есть карты с платежной системой UnionPay. Моментальная будет стоить 7,5 тыс. рублей, а именная – 9,5 тыс. рублей. «В связи с большим ажиотажем, пластика может не хватить. Поэтому рекомендуем оформить карту в ближайшее время. Сроки изготовления будут 5 дней», – предупредили в банке.

Другой банк, подконтрольный татарстанской нефтяной компании, выпускает пластиковые карты UnionPay всего за 1,2 тыс. рублей, но придется подождать. «У нас есть только именные карты, где будут указаны ваши имя и фамилия. В связи с высоким спросом, самый ближайший выпуск по пластику будет в мае. Все заявления обрабатываются в порядке очереди», - сказали в банке.

В крупнейшем банке республики такая возможность пока только рассматривается. «Банк прорабатывает вопрос выпуска и обслуживания карт китайской платежной системы UnionPay, в том числе выпуск кобейджинговых карт Мир-UnionPay. На данный момент заказать карту нет возможности. О сроках, к сожалению, информация также отсутствует», - сообщил оператор.

Рынок быстро адаптируется к изменениям условий и тут же предложил новую услугу – туры в страны СНГ для оформления карт MasterCard и Visa Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Азиатский вояж

Третий способ – экзотический. Рынок быстро адаптируется к изменениям условий и тут же предложил новую услугу – туры в страны СНГ для оформления карт MasterCard и Visa.

Так, у одного из российских туроператоров появился тур в Узбекистан». «Во время путешествия в эту страну туристы могут открыть счет в банке и оформить карту Visa ($) или Mastercard (€) для использования за рубежом, так как эти карты принимаются к оплате в любых банках и позволяют свободно применять безналичный расчет за границей для оплаты товаров и услуг», - говорится на сайте. Отмечается, что продолжительность тура – от двух ночей, а стоимость начинается от 23 тысяч рублей. Без перелета.

Пополнять их можно будет через определенную систему денежных переводов с комиссиями или наличными средствами на территории республики Узбекистан в банкоматах/терминалах или отделениях банков.

По мнению президента ассоциации туристских агентств Рамиля Мифтахова, подобные туры из Татарстана не проводятся. Однако он не исключил вероятности их появления.

«Я не владею информацией о том, что в Татарстане начали организовывать подобные туры. Если будет спрос, то появится и предложение. Если граждане России в странах СНГ – Армении, Грузии, Узбекистане, смогут открывать счета и обслуживаться не в России, то почему бы не совместить поездку и открытие карты? Главное, чтобы банки позволяли их открывать нерезидентам» - сказал он.

Появились и дистанционные сервисы. Удаленно можно открыть карты онлайн в банках Казахстана. Процедура проходит онлайн, но в пакете документов должен быть Индивидуальный идентификационный номер (ИИН), а зарегистрировать его нужно в Казахстане. То есть либо все же ехать в республику, либо оформить доверенность на имя гражданина Казахстана и передать ему нотариально заверенную копию паспорта. Стоимость услуги – 15 тыс. рублей. Правда, на форумах обсуждают, что банки стали требовать очной явки и их количество существенно сократилось.

Сейчас оформить карту UnionPay можно лишь в небольшом числе российских банков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Банки очень сильно завышают тарифы на выпуск и обслуживание карт»

Как рассказали «Татар-информу» эксперты, карты UnionPay, оформленные в России – наиболее приемлемый вариант для оплаты иностранных интернет-магазинах и использования за рубежом.

«Сейчас оформить карту UnionPay можно лишь в небольшом числе российских банков. При этом, в связи с ажиотажем, многие банки очень сильно завышают тарифы на выпуск и обслуживание таких карт. Если такая карта не нужна, что называется, «здесь и сейчас», лучше обождать с ее оформлением», - отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Аналитик «Алор Брокер» Андрей Эшкинин добавил, что карты UnionPay будут актуальны среди наших граждан. «Однако ее есть смысл открывать только при условии многократных появлений за рубежом. Во всех других случаях можно использовать карту «Мир», которая уже есть у большого числа населения», – сказал он.

Директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг инвесткомпании «Вектор Икс» Сергей Звенигородский уточнил, что китайская система наиболее подходит при визите в страны Юго-Восточной Азии. В Европе и США, по его словам, проникновение карты слабее.

«Карта «Мир» пока представлена за рубежом очень слабо и развивается за счет внутреннего рынка, но контракты с другими странами уже имеются и количество точек постоянно растет. Что касается замены ApplePay, то внутри страны это смогут сделать российские аналоги, по рынкам других стран будет зависеть от двусторонних договоров и говорить об этом еще рано», - сказал он.

По данным ЦБ РФ, на руках у жителей России сейчас находятся свыше 300 млн пластиковых карт Фото: © «Татар-информ»

«Ажиотаж постепенно уйдет»

По мнению аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, слухи о дефиците «пластика» в России не соответствует действительности. По данным ЦБ РФ на руках у жителей России сейчас находятся свыше 300 млн пластиковых карт.

«Скорее, проблема заключается в недостатке чипов для карт, поскольку внутренние мощности для их производства весьма ограничены. Однако власти, как сообщается, в курсе данной проблемы и решают ее. Конечно, в определенных случаях могут быть задержки с выпуском карт. Но, на мой взгляд, ажиотаж постепенно уйдет. Не стоит паниковать, а тем более оформлять карты на черном рынке за огромные деньги», - сказал он.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов подтвердил, что россиянам нет смысла беспокоиться, поскольку нехватки пластика не наблюдается. «Пластиковая карта вообще не нужна сейчас. Достаточно через мобильное приложение банка создать карту без пластика и привязать ее к сервису «СБПэй» или SberPay. Также можно привязать карту к другим доступным платежным сервисам», - сказал он.