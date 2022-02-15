Нагуманов: В Альметьевске реализуем концепцию 15-минутного пешего города

В Альметьевске будет реализована ключевая концепция 15-минутного пешего города. Идея заключается в том, чтобы горожанам был доступен максимум при минимуме затрат на перемещение. С отчетом о результатах деятельности за 2021 год и задачах на 2022-й выступил глава Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов.

«Концепцию, которую мы положили в основание стратегии, можно кратко обозначить как „15-минутный город“. Это самодостаточный город компактного проживания, лишенный транспортных проблем, позволяющий не тратить время на ежедневные долгие маршруты. При этом обеспечивая всем необходимым сервисом, досугом и возможностью самореализации», — отметил спикер.

Ранее глава муниципалитета Тимур Нагуманов рассказал, что IT-сфера и креативная индустрия станут уникальным преимуществом Альметьевска, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Отчетная сессия Альметьевского района состоялась при участии Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, гендиректора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, депутатов Государственного Совета РТ и других приглашенных лиц.