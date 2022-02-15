Тимур Нагуманов представил долгосрочную стратегию развития Альметьевска

Альметьевску необходимо экстенсивное развитие сферы услуг и сервисных предприятий за счет привлечения новых жителей, новых бизнес-игроков, инвесторов и развития собственных предпринимателей. На итоговой сессии района глава Альметьевска Тимур Нагуманов представил долгосрочную стратегию развития города, которая разрабатывалась в течение последних двух лет.

По словам спикера, сегодня Альметьевск представляет из себя компактный, благоустроенный город с развитыми общественными пространствами, однако являясь ярко выраженным моногородом, Альметьевск не застрахован от рисков, с которыми рано или поздно сталкиваются все моногорода.

«Сегодня нефтяная отрасль — это 60% рабочих мест города. Российский и зарубежный опыт говорит нам о следующем: моногорода начинают приобретать устойчивость, когда одной промышленной отраслью связано не более трети работоспособного населения. При этом остальная часть, как правило, занята в сфере услуг. Это позволяет городам полностью перекрывать свои потребности, приобретая не только устойчивость, но и самодостаточность», — отметил Тимур Нагуманов.

Таким образом, по мнению мэра, главным стратегическим вектором для Альметьевска должно стать экстенсивное развитие сферы услуг и сервисных предприятий. «Для сохранения устойчивости и приобретения самодостаточности города, сохраняя и укрепляя свои позиции в нефтяной отрасли, Альметьевску необходимо кратно нарастить сервисный сектор и сферу услуг», — подчеркнул глава муниципалитета.

Мэр убежден, что Альметьевск нуждается в новых предприятиях, однако если говорить о привлечении промышленных предприятий, то район пока не может предложить более выгодные условия, чем особые экономические зоны и ТОСЭР, которые уже рационально распределены по всей республике. Соответственно, Альметьевск вынужден искать свои уникальные преимущества.

«Здесь мы делаем ставку на привлечение компаний, основная капитализация которых не в производственных мощностях, а в интеллектуальном ресурсе. Компании, которые отличаются относительно низкой стоимостью организации рабочих мест и, как следствие, высокой мобильностью. Это управляющие офисы крупных компаний, предприятия из IT-сферы, сервисы и услуги, креативная индустрия. И чтобы город и район наполнились новыми предприятиями, мы должны стать городом, куда хочется переехать жить», — отметил Тимур Нагуманов.

В отчетной итоговой сессии Альметьевского района приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, депутаты Государственного Совета РТ, гендиректор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Сабиров, советник Председателя ассоциации «Cовет муниципальных образований РТ» Владимир Козонков, ответственные сотрудники Аппарата Президента, представители министерств и ведомств республики, прокурор Альметьевска, председатель городского суда, руководители правоохранительных органов, актив города и района, средства массовой информации.