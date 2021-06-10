Нагуманов о работниках: После беседы с Роспотребнадзором встают и идут вакцинироваться

В Альметьевске прививочная кампания ведется по нескольким направлениям — это выезд мобильных бригад на промышленные территории, которые вакцинируют работников предприятий на рабочих местах, проведение бесед с коллективами, открытие дополнительных пунктов на массовых предприятиях.

Глава района Тимур Нагуманов в прямом эфире с вице-премьером Лейлой Фазлеевой рассказал, что ежедневно в муниципалитете ведется тщательный мониторинг вакцинации сотрудников в коллективах.

«С каждым руководителем, начиная от автобусных перевозок, заканчивая директором крупного предприятия „Алнас“, которое производит нефтяные насосы, мы ежедневно составляем статистику и, если видим, что где-то процесс буксует, оказываем методологическое содействие», — поделился подробностями градоначальник.

С сотрудниками проводит беседы представитель Роспотребнадзора Ирина Хайруллина. «Ей достаточно пообщаться 30–40 минут, после чего сотрудники встают и идут вакцинироваться. Естественно, в добровольном порядке и с большим пониманием», — отметил Нагуманов.

Также Тимур Нагуманов сам еженедельно или дважды в неделю проводит прямые эфиры в Instagram, к которым он привлекает медицинских сотрудников, санитарных врачей, рассказывает зрителям о своем опыте вакцинации.

«Мы стараемся простым и доходчивым языком рассказать, почему важна вакцинация», — сказал докладчик.

По мнению Нагуманова, пример для сотрудников должны подавать руководители. Глава района сообщил, что он и его семья привились в числе первых, и вакцинация прошла достаточно легко.

Также вакцинироваться можно в бюджетных учреждениях — это три больницы в разных частях города и крупном торговом центре «Панорама». В сельских поселениях вакцину можно поставить в амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Кроме того, на массовых гуляниях, посвященных Дню Победы, Сабантую, также всегда открыты дополнительные пункты вакцинации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Альметьевский район Татарстана удерживает лидерские позиции по вакцинации в Татарстане.