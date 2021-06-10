Альметьевский район удерживает лидерские позиции по вакцинации в Татарстане

Альметьевский район Татарстана является лидером по количеству привитого населения в Татарстане. Об этом во время прямого эфира с заместителем Премьер-министра РТ Лейлой Фазлеевой сообщил глава муниципалитета Тимур Нагуманов.

«Альметьевский район — один из районов, где привилось наибольшее количество горожан. Уже на конец апреля эта цифра составляла 25%», — озвучила статистику Лейла Фазлеева.

По словам Тимура Нагуманова, на сегодняшний день в Альметьевске и районе привились 35,5 тысячи человек — это 38,6% населения.

«Цифра неплохая, однако мы ставим своей задачей достичь популяционного иммунитета и к осени достичь 60%», — сказал Тимур Нагуманов.

Отвечая на вопрос собеседницы о том, где можно привиться, глава муниципалитета сообщил, что прививку можно сделать в Альметьевской центральной районной больнице, поликлинике №3 и медсанчасти ОАО «Татнефть». Кроме того, в торговом центре «Панорама» на третьем этаже работает пункт вакцинации — он ориентирован на вечерний трафик посетителей. Вакцинация проводится ежедневно с четырех дня до восьми вечера.

Также работают выездные бригады на предприятиях. «Руководители крайне заинтересованы в том, чтобы сотрудники не болели и производственный процесс не останавливался», — резюмировал градоначальник.