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Ру Тат
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10 июня 2021  09:24
Эльза Кузнецова

Альметьевский район удерживает лидерские позиции по вакцинации в Татарстане

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Альметьевский район Татарстана является лидером по количеству привитого населения в Татарстане. Об этом во время прямого эфира с заместителем Премьер-министра РТ Лейлой Фазлеевой сообщил глава муниципалитета Тимур Нагуманов.

«Альметьевский район — один из районов, где привилось наибольшее количество горожан. Уже на конец апреля эта цифра составляла 25%», — озвучила статистику Лейла Фазлеева.

По словам Тимура Нагуманова, на сегодняшний день в Альметьевске и районе привились 35,5 тысячи человек — это 38,6% населения.

«Цифра неплохая, однако мы ставим своей задачей достичь популяционного иммунитета и к осени достичь 60%», — сказал Тимур Нагуманов.

Отвечая на вопрос собеседницы о том, где можно привиться, глава муниципалитета сообщил, что прививку можно сделать в Альметьевской центральной районной больнице, поликлинике №3 и медсанчасти ОАО «Татнефть». Кроме того, в торговом центре «Панорама» на третьем этаже работает пункт вакцинации — он ориентирован на вечерний трафик посетителей. Вакцинация проводится ежедневно с четырех дня до восьми вечера.

Также работают выездные бригады на предприятиях. «Руководители крайне заинтересованы в том, чтобы сотрудники не болели и производственный процесс не останавливался», — резюмировал градоначальник.

#массовая вакцинация #Вакцинация
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