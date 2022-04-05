Нагуманов прокомментировал отказ перевозчика обслуживать жителей Альметьевска

Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов в прямом эфире прокомментировал отказ перевозчика — АО «АПОПАТ» обслуживать пассажиров в городе. По словам мэра, компания в одностороннем порядке решила отказаться перевозить людей. Сейчас ситуация в городе непростая, но не тупиковая.

«Коллеги поставили нас перед фактом, как снег на голову. Основной перевозчик сейчас — Альметьевское троллейбусное управление. С первых дней, как „АПОПАТ“ перестал возить, мы усилили маршрутную сеть троллейбусов. Сейчас частично ограничен плановый ремонт, вся техника выведена на улицы. Сокращения количества троллейбусов не будет, их число, наоборот, увеличено», — отметил глава района.

Кроме того, на маршруты дополнительно вывели «ГАЗели», подходящие для перевозки пассажиров в городской среде, особенно на те маршруты, где работали автобусы АО «АПОПАТ». В микрорайоне «Урсала» с завтрашнего дня будет курсировать маршрут 7б.

«Ситуацию держим на контроле. Сейчас мы ищем варианты привлечения дополнительной техники для перевозки по всем маршрутам. Кроме того, недавно прошел конкурс, определен поставщик, который в течение ближайшего времени поставит в город еще десять троллейбусов», — добавил Нагуманов.