Нагуманов о главном архитекторе Альметьевска: «Ни разу не общался с ним после ареста»

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов прокомментировал арест главного архитектора города Антона Севастьянова. На итоговой пресс-конференции с журналистами он заявил, что ни разу не общался с ним после того, как его арестовали в июне 2022 года.

«С Антоном Викторовичем ни разу не общался после ареста. Насколько я знаю, он находится на домашнем аресте. Пока идут следственные действия. Обвинение еще не предъявлено. Оценивать степень его вины до того, как этот вопрос будет рассматриваться в суде, нет возможности, и не планирую это делать. Я надеюсь, суд объективно установит: объективны к нему претензии либо нет», — рассказал глава района.

Мэр добавил, что Севастьянов по-прежнему числится главным архитектором.

«Мы не можем перевести на другую работу или уволить. Он сам не увольнялся», — отметил градоначальник. На место Севастьянова никого не назначили, кандидатуры на его должность нет.

В целом работа по антикоррупционной деятельности в районе организована достаточно неплохо, добавил Тимур Нагуманов.

Напомним, главный архитектор Альметьевска был задержан за взятку в 130 тыс. рублей в июне этого года.