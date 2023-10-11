Нагуманов о догазификации в Альметьевском районе: Есть домовладения, которые не шевелятся

На сегодняшний день актуальным вопросом в Альметьевском районе Татарстана остается подключение к сетям газоснабжения. Во время прямого эфира Тимур Нагуманов поторопил жителей района с покупкой котлов в преддверии наступления холодов.

Чиновник напомнил, что в Татарстане действует федеральная программа бесплатной догазификации, которая реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Линию газа бесплатно подводят к границам земельных участков частных домов, после чего жители сами должны оплатить расходы на прокладку сетей внутри дома и приобрести необходимое оборудование.

«Мы прекрасно помним, что большой проблемой долгое время оставалась газификация, особенно частного сектора в микрорайоне многодетных „Урсала“ и многих других. Я помню постоянные обращения, что люди построили жилые частные дома и не имеют у себя на улице газопровода. И, соответственно, зимой за отопление некоторым приходили колоссальные счета по 30–35 тыс. рублей. Электричеством топить не совсем выгодно», — отметил мэр.

В Альметьевском районе на 29 сентября было заключено 1915 договоров по программе догазификации с собственниками жилых домов.

Сети газоснабжения доведены до 1803 границ земельных участков, из которых 1277 — новое строительство, 526 — нулевые договора. Выполнение работ до границ земельных участков составляет 91%. Процент подключения домов к сетям газоснабжения равняется 46% (838 из 1803).

«Мы видим сегодня, что многие, до кого дошел газ, работают, чтобы создать свою внутреннюю сеть отопления, закупить газовый котел и подключиться к внешней трубе. Но есть домовладения, которые пока еще в этом вопросе не шевелятся», — сказал глава.

Нагуманов призвал жителей заняться именно сейчас этим вопросом. В целях недопущения ажиотажа частному сектору района рекомендовано своевременно обращаться в ЭПУ «Альметьевскгаз» для заключения договора на поставку газа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане к газовым сетям подключили фельдшерско-акушерский пункт в селе Кирельское Камско-Устьинского района РТ. Объект стал первым в республике, подключенным по программе догазификации социальных и образовательных учреждений.