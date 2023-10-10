В Татарстане по программе догазификации подключили первый социальный объект

В Татарстане к газовым сетям подключили фельдшерско-акушерский пункт в селе Кирельское Камско-Устьинского района РТ. Объект стал первым в республике, подключенным по программе догазификации социальных и образовательных учреждений.

«Первые объекты в рамках президентской программы социальной газификации. В прошлом году глава государства поручил включить в программу школы, детские сады, больницы и ФАПы. По всей стране таких объектов набралось почти 3 тыс.», — отметил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Для присоединения к сетям газоснабжения в ФАПе смонтировали подземный газопровод низкого давления до границы земельного участка, а также внутренний газопровод и газовое оборудование котельной.

Помимо Татарстана, аналогичные мероприятия прошли еще в пяти регионах России: Краснодарском крае, Республике Адыгея, а также в Оренбургской, Саратовской и Курской областях.

«Сегодня газификация — это один из важнейших вопросов повышения качества жизни. Несмотря на то, что в Татарстане уровень газификации один из самых высоких по стране, программа была встречена с большим воодушевлением», — подчеркнул заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана Юрий Камалтынов.

Он добавил, что газификация особенно важна в республике из-за огромного количества ежегодно вводимого жилья, почти половину из которого составляют индивидуальные дома.

Напомним, что с предложением расширить догазификацию на социальные объекты в октябре 2022 года в рамках Российский энергетической недели выступил Президент РФ Владимир Путин.

«Поручение главы государства о бесплатной догазификации было воспринято нами к безусловному исполнению. Отрадно, что к ней присоединилась тема газификации социально важных объектов», — заявил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

Он также добавил, что в этом году газ подключат еще минимум к шести социальным объектам республики.