Нагуманов дал совет альметьевцам, что делать с полчищами гусениц на деревьях

Во время своего прямого эфира с горожанами глава Альметьевского района Тимур Нагуманов дал совет жителям, что делать, если они обнаружили вредителей на растениях и деревьях.

«Много обращений от вас поступает по поводу вредителей на городских деревьях. У меня единственная просьба, как только вы замечаете вредителей, просто присылайте информацию в директ Instagram Департаменту экологии и благоустройству либо ГУАДу с указанием локации и фото», — призвал глава района.

Примерно в середине мая жители Альметьевска начали замечать, что вдоль улиц и проспектов яблони и черемухи погрязли в гусеницах. Они были обеспокоены сохранностью деревьев и призвали местные власти обратить на это внимание.

Нагуманов похвалил альметьевцев за неравнодушие и пояснил, что аномальная жара способствовала распространению вредителей.

«Небывалая жара в мае преподносит свои сюрпризы. Никто не ожидал, что в мае будет такое огромное количество гусениц на городских деревьях», — отметил глава муниципалитета.

Для сохранения зеленых насаждений Городское управление автомобильных дорог 18 мая начало обработку деревьев безвредным для человека препаратом «Алатар». Он действует только на гусениц и безопасен для человека. Этот препарат применяют, когда температура воздуха поднимается выше 15 градусов тепла.

«В настоящее время эти службы уже произвели обработку основных улиц и дополнительно проводятся объезды в парках, скверах и вдоль автомобильных дорог», — отметил Нагуманов.

Работы по обеззараживанию проводятся по графику. На данный момент уже обеззаражены деревья на улице Гагарина и на улице Ленина, на проспекте Строителей и в районе Главпочтамта, в микрорайоне «Яшьлек», улице Чехова и улице Тельмана. При появлении вредителей на обработанных деревьях будет проведено повторное обеззараживание.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что бобр зашел в парк Альметьевска в поиске новых мест обитания.