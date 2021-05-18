Госкомитет РТ по биоресурсам: Бобр зашел в парк Альметьевска в поиске новых мест обитания

Возле парка «Шамсинур» в Альметьевске местные жители обнаружили бобра, прогуливающегося возле домов. Необычный случай прокомментировали в Госкомитете РТ по биоресурсам.

«Наверное, не совсем правильно, что он живет в центре города. Дикое животное не должно жить в центре города. Если у него родится молодняк, через два года животные должны будут куда-то уходить, искать новые места обитания. Фактически они будут обречены на гибель. Бобры питаются ветками деревьев», — сообщил начальник Управления охраны растительного и животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

По его словам, в республике много рек, на которых в общей сложности проживают около 17 тысяч бобров. При встрече с бобром его не стоит пугать, отметил эксперт. Дикие животные очень пугливы, поэтому могут попасть под машину или угодить за какое-либо опасное ограждение.

Ринат Чиспияков отметил, что подобное происходило и раньше — животные не раз выходили в города. В числе таких незваных гостей оказывались лоси, косули и лисы.