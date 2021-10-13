В Альметьевске для открытия дополнительных пунктов вакцинации от Covid не хватает медиков

В Альметьевске для открытия дополнительных пунктов вакцинации от Covid-19 не хватает специалистов. Об этом во время прямого эфира в Instagram заявил глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов.

«Мы под места вакцинации можем выделить и территории Молодежного центра, и другие объекты — это не проблема. Сегодня проблема заключается в том, что у нас катастрофически не хватает квалифицированных специалистов, чтобы они могли эту вакцинацию проводить. Вакцинацию обязан проводить специалист, перед этим необходим осмотр терапевта. Однако врачей больше не стало, причем нагрузка на них сильно возросла», — рассказал Нагуманов.

В Альметьевск за последние дни приехали ординаторы-целевики, они активно помогают работе больниц, на которые также в последнее время возросла нагрузка. «К сожалению, сегодня мы там наблюдаем огромные очереди», — сказал мэр.

По словам Нагуманова, на данный момент вопрос решается, идет поиск вариантов развертывания дополнительных пунктов. Но пока непонятно, кто там будет работать — существующие сейчас специалисты работают на износ.



«Было затишье. На все пункты вакцинации в день приходило всего по 100 человек. А за вчерашний день обратилось более 700 человек», — отметил глава района.

На сегодняшний день привиться можно в Центральной районной больнице, Нижней Мактаме, в фельдшерско-акушерских пунктах района, поликлинике № 3 и медсанчасти «Татнефти». В торговом центре «Панорама» открыт специальный вход для желающих вакцинироваться.