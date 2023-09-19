Нагорный Карабах призвал Азербайджан прекратить огонь и начать переговоры

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика в обращении к Азербайджану призвала прикратить огонь и сесть за стол переговоров, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Арцхаская сторона обращается к азербайджанской с призывом немедленно остановить боевые действия и начать переговоры, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.

Напомним, сегодня Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера. Несмотря на обострение, российские миротворцы продолжили выполнять свои функции в Карабахе. В результате обострения конфликта в Карабахе погибли 2 человека, еще 26 получили ранения.

Ранее правительство Армении было готово признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Об этом премьер-министр страны Никола Пашинян заявил в начале мая. После этого Президент Владимир Путин, проводя встречу с лидерами обеих сторон, отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе движется в сторону урегулирования, а все нерешенные вопросы носят «чисто технический характер». Однако уже в июле Пашинян сообщил о высокой вероятности начала новой войны с соседним государством.