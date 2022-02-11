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Культура
11 февраля 2022  16:18

Нагиев станет одним из ведущих КВН на время болезни Маслякова

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Дмитрий Нагиев станет ведущим 1/8 финала КВН на время болезни бессменного ведущего шоу Александра Маслякова. Однако актер признался, что станет лишь первой заменой, затем у передачи будет другой временный ведущий, сообщает РИА Новости.

«Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я — первый из них», — отметил он.

Эта информация подтверждена и пресс-службой КВН, уже появилось расписание, где Нагиев значится ведущим программы.

В начале февраля у Александра Маслякова повторно подтвердился коронавирус. Он заявил, что шоу, начало которого он вынужден пропустить, не может остаться без ведущего. Замещать его будут известные игроки КВН, а также люди, «не чужие нашей игре, передаче».

#КВН #дмитрий нагиев
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