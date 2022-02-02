Ведущий КВН Александр Масляков заразился коронавирусом во второй раз

Бессменный руководитель ведущий телепередачи «Клуб веселых и находчивых» Александр Масляков объяснил свое отсутствие на открытии игр 61-го сезона повторным заражением коронавирусом. Его видеообращение опубликовано в официальном Telegram-канале лиги КВН.

«К сожалению, меня сегодня нет с вами, ковид второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что надо какое-то время посидеть дома», — обратился телеведущий к командам-участницам новой лиги.

По словам Маслякова, на время его отсутствия роль ведущего главного юмористического соревнования на российском телевидении на себя смогут примерить известные кавээнщики.

«Игра не может быть без ведущего, поэтому на первых играх, что меня нет, мы будем приглашать известных кавээнщиков или людей, не чужих нашей игре, нашей передаче. Посмотрим, у кого как с ведением сложится», — пояснил он.